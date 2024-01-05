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"Буде дуже боляче": Жданов розкрив найгірший сценарій для України у 2024 році

Олексій Тесля
5 січня 2024, 02:10
Допомога з боку США може надходити в Україну із затримкою, прогнозує Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував питання надання Україні західної військової допомоги для відбиття російської військової агресії.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що допомога з боку США буде, але вона буде надходити з певною затримкою.

"Для нас це буде дуже боляче і дуже небезпечно в плані зволікання. Нам потрібно домовитися з Європою так, щоб не було розривів – ні зниження обсягів, ні перерв у поставках. Інакше буде дуже боляче", - попередив експерт.

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Він також упевнений в тому, що європейським союзникам України потрібно подолати свій страх і прогалину в поставках озброєнь Україні, що позитивно позначиться на роботі ВПК Євросоюзу і заповнить європейські запаси озброєнь.

"Вони це можуть зробити, але цей страх потрібно подолати. А ВПК потім все це заповнить і наростить", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, раніше Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської і Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Раніше повідомлялося про те, що у Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, що поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

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Олег Жданов війна Росії та України
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