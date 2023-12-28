'Не вистачає ресурсу': чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ

Ворог розпочав наступальні дії не в найкращий період – осінь, зима, тому в цих наступальних діях немає об'єктивного сенсу .

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Для ефективних наступальних дій у росіян не вистачає ресурсів / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські сили намагалися захопити Мар'їнку протягом двох років. Не зважаючи на зусилля росіян, частина міста досі знаходиться під контролем Збройних сил України, що говорить про певні успіхи українських захисників. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мар'їнку росіяни намагалися окупувати майже 2 роки. І навіть сьогодні, коли ворог контролює більшу частину, є невеликий відтинок у північно-західному секторі, який контролюється Силами оборони України. Не можна говорити, що ми повністю там щось контролюємо, але це багато про що говорить. Навіть, коли Шойгу доповідав Путіну, що вони "звільнили" Мар'їнку. Так, "звільнили", але не повністю, як вони кажуть", - наголосив Коваленко.

Він також зауважив, що наступальні дії ворога в осінньо-зимовий період не мають об'єктивного сенсу, оскільки саме зараз втрати ворога зростають.

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Коваленко зазначає, що ресурси у Росії обмежені, зокрема, йдеться про чисельний склад військових та техніку. За його словами, для ефективних наступальних операцій росіянам не вистачає не лише людських, а й механізованих ресурсів. Це вказує на обмеженість можливостей РФ у веденні воєнних дій на фронті.

"Зоною відповідальності на Донеччині є група військ РФ "Південь", яка налічує понад 165 тис. особового складу. Однак, ворог використовує підрозділи з інших груп військ, щоб реалізовувати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута. Тобто росіяни не можуть обійтися цим ресурсом. Це свідчить про те, що для можливості ефективних наступальних дій, противнику не вистачає ресурсу, як людського, так і механізованого", - підсумував експерт.

Ситуація поблизу Мар'їнки

Нагадаємо, міністр оборони РФ Шойгу поспішив оголосити захоплення Мар’їнки, однак це незначна перемога для Путіна. Місто Мар’їнка зруйноване, але українські сили не здають свої позиції, а знищують резерви ворога, що є основною метою в цій області.

Також військовий експерт Петро Черник наголосив, що навіть якщо окупанти захоплять Мар'їнку або Авдіївку, це не означає повного успіху для них. Він порівняв цю ситуацію із взяттям міста Бахмут, де, незважаючи на втрати, російські війська не змогли продовжити просування далі.

Як повідомляв Главред, окупанти активно ведуть штурм на Мар'їнському напрямку. Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що в порівнянні з ситуацією в Бахмуті, зараз ситуація в Мар'їнці є більш напруженою та складною.

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