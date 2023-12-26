"Є кілька факторів": Жданов спрогнозував терміни можливого наступу України

Україна за деяких обставин зможе піти у наступ на кількох напрямках приблизно через пів року.

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Жданов спрогнозував терміни можливого наступу України/ колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, Главред

Є кілька факторів, які впливають на те, коли Україна зможе піти у масштабний наступ на кількох напрямках. Першочергово це залежатиме від темпів надання Україні озброєння західними партнерами.

Україна зараз перебуває у стані переозброєння ЗСУ, і західні союзники це розуміють. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що наші союзники цього року побачили, наскільки ефективніша західна техніка на противагу старій радянській і навіть новій російській.

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"Поновлення великих наступальних дій залежатиме від того, наскільки швидко західні партнери зможуть переозброїти й надати необхідну кількість техніки Силам оборони України. Те, що її треба надавати у більших обсягах та швидше, ніж минулого року – таке розуміння на Заході вже є з огляду на заяви європейських та американських політиків", – зазначив Жданов.

Він нагадав слова ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, який говорив про те, що прорив на фронті не відбувся через надходження обіцяної зброї для України із затримаками. Петреус зазначав, що було безглуздо очікувати від України великого прориву на фронті у 2023 році, адже Захід її недостатньо озброїв для цього.

Жданов припустив, що у перспективі Україна може бути готова до проведення масштабної наступальної операції хоча б межах одного-двох оперативних напрямків приблизно через пів року: десь кінець весни – початок літа. І такі дії вплинуть на загальну ситуацію по лінії фронту.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку – обговорили план війни на 2024 рік. Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

Також раніше журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України. Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто не підлягає призову до ЗСУ згідно з новим законопроектом про мобілізацію. Низка категорій українців не підлягатиме мобілізації.

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