Загроза ракетних ударів на День Незалежності: СБУ надала важливі поради

СБУ дала рекомендації українцям / УНІАН

Служба безпеки України надала громадянам важливі поради напередодні Дня Незалежності і закликала в ці дні бути вкрай обережними, йдеться в SMS-інформуванні відомства в понеділок, 22 серпня.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки. Також громадян просять не знімати і не публікувати переміщення військових і техніки ЗСУ, місця їхнього розташування.

"Повідомляйте про виявлені вибухові пристрої, залишену військову техніку, а також переміщення військ окупанта", - йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Президент України Володимир Зеленський у своєму звернення заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст на День Незалежності України. Можливі удари, в тому числі і по Києву.

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому знаходилася Дарина Дугіна - дочка ідеолога "русского міра" і пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинуватили в її загибелі Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян та інші її колеги закликали Росію "завдати удару по центрах прийняття рішень" в Києві.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі - Офісі президента , Верховній Раді, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

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