Постріл у голову: у Кропивницькому начальника обласного управління СБУ знайшли застреленим

Олександр Наконечний / Україна центр

У Кропивницькому в суботу пізно ввечері виявили мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградської області Олександра Наконечного.

За попередніми даними, полковник перебував за місцем проживання і зробив з пістолета один постріл собі в голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці. У Головному управлінні Служби безпеки України та Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель начальника УСБУ Наконечного.

"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі і проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили в прес-службі СБУ.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Семеновича Наконечного", - сказано в повідомленні.

Що кажуть у прокуратурі

За фактом загибелі начальника Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного розпочато кримінальне провадження.

​​Як повідомляє Офіс генпрокурора, Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі Наконечного (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, близько 22: 25 20 серпня, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу і виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

"На даний момент тривають невідкладні слідчі дії і встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця", - розповіли в ОГПУ.

Місце загибелі Олександра Наконечного / t.me/insiderUKR

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив главу СБУ Івана Баканова. Замість нього обов'язки голови СБУ виконуватиме його перший заступник Василь Малюк.

Зеленський пояснив, що причиною відсторонення Баканова і Венедиктової від своїх посад є велика кількість зв'язків між силовими структурами України та спецслужбами РФ.

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