СБУ затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ, Facebook Резніков, ОПУ

Служба безпеки України затримала кілерів російських спецслужб, які планували здійснити серію вбивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Кілери саме готували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова та активіста, ім’я якого в СБУ не називають.

Щоб підготуватися до вбивств згаданих осіб, на території України діяла диверсійно-розвідувальна група головного управління генштабу російських збройних сил (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За кожне вбивство "куратори" з РФ обіцяли заплатити від 100 до 150 тисяч доларів США.

"Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході", – йдеться у повідомленні СБУ.

Для "тестового випробування" планували вбити військового ЗСУ

За завданням "куратора" з Москви саме зрадник з Луганська підшуковував кілера на підконтрольній Україні території. Виконавець знайшовся у Києві – мешканець української столиці погодився провести вбивства.

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ

При цьому для "тестового випробування" перед виконанням основних завдань чоловік повинен був вбити українського військового, за це йому планували заплатити 5 тисяч доларів США. Для ліквідації обрали бійця ЗСУ, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Для здійснення замаху на Резнікова і Буданова "зв’язковий" вирішив сам прибути підконтрольну українській владі територію. Тут вони з кілером повинні були підготувати план вбивств, після чого скинути його на затвердження в РФ.

Кілерів затримали на Волині

Зрадник з Луганська заїхав на підконтрольну Україні територію з Білорусі, щоб замаскуватися. Проте він не залишився непоміченим – співробітники СБУ одразу задокументували його прибуття на Волинь, де він і зустрівся зі спільником. Обох затримали у Ковелі.

"Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, українські військові покроково деокуповують захоплені росіянами території та просуваються вперед. Наступні два місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні, зазначив шеф польського Бюро нацбезпеки Павло Солох.

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