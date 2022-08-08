УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова

8 серпня 2022, 18:08

Російські спецслужби продумували серію вбивств в Україні, і у список для ліквідації потрапили не лише представники вищого військово-політичного керівництва.

СБУ, Резников, Буданов
СБУ затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ, Facebook Резніков, ОПУ

Служба безпеки України затримала кілерів російських спецслужб, які планували здійснити серію вбивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Кілери саме готували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова та активіста, ім’я якого в СБУ не називають.

Щоб підготуватися до вбивств згаданих осіб, на території України діяла диверсійно-розвідувальна група головного управління генштабу російських збройних сил (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За кожне вбивство "куратори" з РФ обіцяли заплатити від 100 до 150 тисяч доларів США.

"Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході", – йдеться у повідомленні СБУ.

Для "тестового випробування" планували вбити військового ЗСУ

За завданням "куратора" з Москви саме зрадник з Луганська підшуковував кілера на підконтрольній Україні території. Виконавець знайшовся у Києві – мешканець української столиці погодився провести вбивства.

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убить Резникова и Буданова
СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ

При цьому для "тестового випробування" перед виконанням основних завдань чоловік повинен був вбити українського військового, за це йому планували заплатити 5 тисяч доларів США. Для ліквідації обрали бійця ЗСУ, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Для здійснення замаху на Резнікова і Буданова "зв’язковий" вирішив сам прибути підконтрольну українській владі територію. Тут вони з кілером повинні були підготувати план вбивств, після чого скинути його на затвердження в РФ.

Кілерів затримали на Волині

Зрадник з Луганська заїхав на підконтрольну Україні територію з Білорусі, щоб замаскуватися. Проте він не залишився непоміченим – співробітники СБУ одразу задокументували його прибуття на Волинь, де він і зустрівся зі спільником. Обох затримали у Ковелі.

"Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убить Резникова и Буданова
СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і Буданова/ СБУ

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, українські військові покроково деокуповують захоплені росіянами території та просуваються вперед. Наступні два місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні, зазначив шеф польського Бюро нацбезпеки Павло Солох.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні СБУ вторгнення Росії Олексій Резніков Кирило Буданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:03

Гороскоп на завтра, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпека

18:34

Старший син Джамали душевно і зворушливо заспівав "Ой у лузі червона калина"

18:19

Кавун або диня: де більше нітратів і кому не можна їстиВідео

18:18

Зоряний час: астрологи назвали щасливі години доби для кожного знаку Зодіаку

18:16

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

Реклама
18:08

СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбити Резнікова і БудановаВідео

18:03

Засліплює війська РФ: окупанти в паніці після ударів ЗСУ антирадарними ракетами AGM-88Відео

17:58

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

17:56

322 людини в Ірпені, 458 у Бучі: стало відомо, скількох мирних жителів росіяни вбили під Києвом

17:53

Артур Логай зі сміхом надавав дружині ляпасівВідео

17:24

Ракети пробили дірки наскрізь: нові деталі удару по Антонівському мостуВідео

17:15

У Зеленського назвали умови для відновлення переговорів з РосієюВідео

17:12

Де насправді потрібно проводити референдумиПогляд

17:08

Віталій Портніков. Зеленський висуває ультиматум ПутінуВідеоблоги

17:06

Окупанти в паніці через порушення логістики, але готуються до удару: ЗСУ пояснили проблеми РФ на півдніВідео

17:06

Андрій Бєдняков показав, як виглядав 20 років тому на першому фото на паспорт

16:44

Україна до кінця року зможе відкинути окупантів: генерал США назвав умовиВідео

16:38

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:32

Тополя зворушив історією воїна ЗСУ "Баті", який врятував його дітей

16:31

День Незалежності України 2022: дата, чи буде вихідний день

Реклама
15:58

У Черкасах облили зеленкою гауляйтера-невдаху - соратника МедведчукаВідео

15:56

Визначилася з позицією про війну остаточно: Регіна Тодоренко виступила з важливою заявоюВідео

15:48

Експерт пояснив, чому РФ не вдається сховати техніку від HIMARSВідео

15:32

В Україні банкам і обмінникам дозволили ставити свій курс купівлі валюти: НБУ зняв обмеженняВідео

15:31

Гауляйтер на Запоріжжі оголосив про підготовку "референдуму", але забув про терміниВідео

15:23

"Я тата дуже люблю": Машкова відкоригувала свої висловлювання про війну

15:22

Монатік розповів, навіщо їздив до Росії після 2014 року і зробив несподіване зізнання про кар'єруВідео

15:20

Наступні 2 місяці – вирішальні: шеф польського Бюро нацбезпеки сказав, наскільки затягнеться війнаВідео

15:07

Місячний календар на вересень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

15:03

Російсько-українська війна та шанси України на перемогу – чат з Олегом Соскіним

15:02

"Йде вирішальний тиждень всього року": астрологи розповіли, що чекає кожногоВідео

14:55

Буде яскравішим, ніж після купівлі: 7 способів відновити колір одягу для різних відтінків

14:51

Валяють дурня: Пєсков відповів на попередження Зеленського з приводу псевдореферендумів

14:44

Розгорілися етнічні конфлікти: на Запоріжжі окупанти застрелили чеченця-замкомандира підрозділуВідео

14:42

Зеленський запропонував новий санкційний удар по РФ: у Раді розкрили деталіВідео

14:35

Чудові булочки та рулет з маком на Медовий спас 2022: 2 найшвидших рецептаВідео

14:30

"Надії все менше": у пропагандиста Корчевнікова почалися проблеми після операції

14:24

Можуть звільнити раніше Херсона: експерт назвав мету контрнаступу ЗСУВідео

14:23

Лорак розкритикувала війну: росЗМІ повідомили про скасування концертів і позицію співачки

14:12

Гречка подешевшала, а цукор подорожчав: що з цінами на продукти в Україні на початку серпня

Реклама
13:49

"Ердоган впливає на Путіна": посол пояснив, чи можна вважати Туреччину союзником УкраїниВідео

13:48

Прикмети на 9 серпня: які 4 речі заборонено робити, щоб біду не впустити в життяВідео

13:44

Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі відповіли на пропозицію ЕрдоганаВідео

13:29

Могилевська залила в мережу фото Софії Ротару в молодості: яскравий знімок зіркиВідео

13:24

Окупанти обстрілюють Енергодар: серйозні поранення отримала співробітниця Запорізької АЕСВідео

13:15

Яблучний Спас 2022: дата, традиції, заборони, магія дня

13:01

Україна на два тижні перетвориться на Африку: синоптик попередила про 41-градусну спеку

12:59

Окупантам потрібно більше гарматного м'яса: у РФ сколотили 40 підрозділів найманцівВідео

12:47

"У нас є всі можливості створити Залізний купол": Жданов розповів, як захистити небо УкраїниВідео

12:46

3-річний Леон з Ірпеня виконав "Воїни світла" і розчулив Мережу

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти