СБУ ідентифікувала друга Кадирова, який катував підлітка для отримання інформації про ЗСУ/ СБУ

Співробітники Служби безпеки України визначили особу ще одного воєнного злочинця з Росії. Вони ідентифікували загарбника, який під час окупації Київщини у селі Бабинці викрав з дому неповнолітнього і катував його, щоб дізнатися інформацію про українські війська.

Це сталося на початку березня. Підлітка окупант викрав разом зі своїми підлеглими. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Неповнолітнього допитували під дулом пістолета і прикладаючи ніж до голови. У нього намагалися вивідати інформацію про розташування українських військ.

Коли хлопець нічого не сказав, його посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство і погрози фізичної розправи.

"Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії, у чеченській республіці "ахмат" – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова", – зазначають в СБУ.

Товариш Кадирова Анзор Бісаєв/ СБУ

Окупант втік на територію РФ після звільнення Київщини. Українські слідчі повідомили йому про підозру.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Раніше експерти в галузі оборони та безпеки Раджан Менон і Деніел ДеПетріс зазначали, що ЗСУ можуть здобути остаточну перемогу над російськими окупантами не раніше весни 2023 року. Мирні переговори є малоймовірними у найближчій перспективі, адже Путін досі вірить у можливість своєї перемоги у війні, а президент України Володимир Зеленський переконаний, що час на боці Української держави.

Нагадаємо, розвідка Британії порахувала втрати РФ у Криму. В Новофедорівці вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також внаслідок вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

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