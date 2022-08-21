Співробітникам урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати вдома – УП

Співробітникам урядового кварталу рекомендують на тиждень піти на "дистанційку" - ЗМІ / Колаж УНІАН, ВР

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі – Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, за можливості, якомога менше з'являтися в таких будівлях.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на своїх співрозмовників у парламенті та уряді, всім співробітникам Урядового кварталу рекомендують з понеділка, 22 серпня, тиждень працювати вдома.

За інформацією видання, апарат ВР працюватиме віддалено. Виняток - працівники, які задіяні в роботі з міжнародними делегаціями та підготовці до наступного засідання парламенту.

Інше джерело стверджує, що співробітникам держустанов наступного тижня радять "за можливості менше з'являтися" в Урядовому кварталі.

Загроза посилення ракетних обстрілів України з боку Росії

Президент Володимир Зеленський 20 серпня у своєму зверненні заявив, що війська Росії цього тижня можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі повинні бути досить міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор - за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста", - додав гарант.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, у тому числі, і по Києву.

"Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат... Вони (росіяни) ненавидять нас, тому спробують 23 та 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку", - підкреслив Подоляк.

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дар'я Дугіна - дочка ідеолога "русского мира" і пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинуватили в її загибелі Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян та інші її колеги закликали Росію завдати удару "по центрах ухвалення рішень" в Києві.

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