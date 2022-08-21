Київ під загрозою: в ОП попередили про ризики ракетного удару РФ і назвали терміни

РФ може завдати нового ракетного удару по Україні / Фото UA.wikipedia.org

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про існуючу небезпеку масованого ракетного удару РФ по Україні найближчим часом.

Окупанти люблять часто прив'язують свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог буде бити крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності України, підкреслив він в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Представник ОП попередив, що окупанти РФ ненавидять українців, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами міст України.

"Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо ці "потужні" промови про те, що вони через три дні будуть йти маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "русский мир" набагато сильніше, ніж український", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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