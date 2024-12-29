Загроза появи військ КНДР біля кордонів НАТО: у Зеленського зробили гучну заяву

Військові з КНДР уже воюють на території Європи, нагадав Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак зробив заяву про війська КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Країни НАТО можуть зіткнутися з гібридними загрозами РФ

Можлива поява на кордонах країн НАТО переодягнених у форму РФ військових КНДР

Тіньовий флот, який здійснює диверсії проти кабелів, що з'єднують країни НАТО, може бути не єдиною гібридною загрозою від РФ для цих країн, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Коли ми говоримо, про що повинні думати країни Європи, держави НАТО, слід розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах... Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР, або іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз", - написав він у Telegram.

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Очільник ОП наголосив, що військові з КНДР уже воюють на території Європи, про що раніше шкодили хтось міг подумати.

"Безкарність породжує вседозволеність. Зараз той момент, який вимагає сильних рішень і сильних дій", - сказав Єрмак.

/ Инфографика: Главред

Що передувало

Як відомо, 25 грудня низка ЗМІ повідомила про обрив силового кабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію дном Балтійського моря, а в четвер - про пошкодження трьох підводних телекомунікаційних кабелів між цими країнами.

Поліція Фінляндії в четвер на спеціальній пресконференції повідомила, що в цьому інциденті підозрюють нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який, за даними фінської влади, входить до "тіньового флоту" РФ. Танкер Eagle S було зупинено, він перебуває в територіальних водах Фінляндії, влада якої не виключає можливості саботажу.

Видання Lloyd's List повідомило, що на танкері Eagle S було встановлено приймально-передавальні пристрої, які фактично дозволили йому стати "шпигунським судном" для РФ.

Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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