В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

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Війська КНДР в Україні / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

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США не спостерігають ознак присутності військ КНДР в Україні

Їх зафіксували в Курській області

США наразі не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців КНДР, які беруть участь у війні на боці РФ. Про це заявила заступниця речника міністра оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Вашингтоні.

Зокрема, вона прокоментувала непідтверджені повідомлення щодо можливої присутності солдатів КНДР вже в Україні.

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"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - сказала американська чиновниця.

Заступниця речника Пентагона підкреслила, Штати фіксували, що північнокорейські військові "розташовані навколо Курської області, але ви знаєте, на цей момент (вони, - ред.) не рухаються в Україну".

На запитання представників ЗМІ, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару ЗСУ, Сінгх сказала, що не може це підтвердити чи спростувати.

"Отже, ми не можемо незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів. Те, що ми говорили, ви знаєте, раніше, це те, що вони знаходяться в цьому регіоні і, безумовно, готові вступити в бойові дії проти українців. Але я поки не можу підтвердити ті повідомлення про те, що є жертви", - підсумувала представниця Пентагона.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін говорив, що північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України. Росія зосередила на Курщині 50 тисяч військових, серед яких – солдати КНДР.

Global Defense Corp повідомляло, що унаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР.

CNN з посиланням на джерела в українських органах безпеки зазначало, що у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових із КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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