Кількість військових КНДР у РФ може зрости до 100 тис.: Зеленський зробив важливу заяву

Зараз у Росії перебуває вже 11 тисяч північнокорейських військових. Але їхня кількість може суттєво зрости, каже український президент.

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Кількість військових КНДР у РФ може зрости до 100 тисяч, заявив Зеленський/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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У РФ зараз перебуває 11 тисяч військових Північної Кореї

Їхня кількість може зрости до 100 тисяч

Кількість північнокорейських військових, розміщених на території країни-агресорки Росії, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту, повідомляє Reuters.

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"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", – заявив український президент.

Також у виданні зазначили, що, згідно із заявами України та її західних союзників, КНДР постачає Росії зброю і війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Південнокорейське розвідувальне агентство минулого тижня заявляло, що війська Північної Кореї вже брали участь у бойових діях проти українських сил.

Нагадаємо, що цього місяця російський диктатор Володимир Путін підписав договір про стратегічне партнерство з КНДР. Цей договір, зокрема, включає у себе положення про взаємну оборону.

Що відомо про армію КНДР/ Інфографіка: Главред

Війська КНДР у війні проти України – останні новини

Раніше Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що Північна Корея може відправити Путіну 100 тисяч своїх військових. Направляти війська КНДР в Росію буде партіями із ротаціями протягом певного часу.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що окупанти нарощують сили і створюють нові бригади. Також він зазначив, що Росія використовує війська КНДР, адже має проблеми з мобілізацією.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що у розвідці дізналися, що КНДР отримає від РФ за участь у війні з Україною. КНДР хоче в обмін на свою участь в агресії РФ проти України отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах, заявив Сибіга.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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