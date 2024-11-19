Кількість військових КНДР у РФ може зрости до 100 тис.: Зеленський зробив важливу заяву

Коротко:
- У РФ зараз перебуває 11 тисяч військових Північної Кореї
- Їхня кількість може зрости до 100 тисяч
Кількість північнокорейських військових, розміщених на території країни-агресорки Росії, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту, повідомляє Reuters.
"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", – заявив український президент.
Також у виданні зазначили, що, згідно із заявами України та її західних союзників, КНДР постачає Росії зброю і війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.
Південнокорейське розвідувальне агентство минулого тижня заявляло, що війська Північної Кореї вже брали участь у бойових діях проти українських сил.
Нагадаємо, що цього місяця російський диктатор Володимир Путін підписав договір про стратегічне партнерство з КНДР. Цей договір, зокрема, включає у себе положення про взаємну оборону.
Війська КНДР у війні проти України – останні новини
Раніше Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що Північна Корея може відправити Путіну 100 тисяч своїх військових. Направляти війська КНДР в Росію буде партіями із ротаціями протягом певного часу.
Як повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що окупанти нарощують сили і створюють нові бригади. Також він зазначив, що Росія використовує війська КНДР, адже має проблеми з мобілізацією.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що у розвідці дізналися, що КНДР отримає від РФ за участь у війні з Україною. КНДР хоче в обмін на свою участь в агресії РФ проти України отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах, заявив Сибіга.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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