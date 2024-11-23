Мінус солдати КНДР та генерал: зʼявились подробиці удару ракетами Storm Shadow

20 листопада Сили оборони України вперше використали ракети Storm Shadow для удару по території Росії.

https://glavred.net/war/minus-500-soldat-kndr-i-general-poyavilis-podrobnosti-udara-raketami-storm-shadow-10616810.html Посилання скопійоване

Удар ракетами Storm Shadow / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Основне:

ЗСУ атакували командний пункт росіян у Курській області

Внаслідок удару є багато загиблих та поранених

Унаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР. Про це повідомляє Global Defense Corp із посиланням на джерело та Defense Express.

У повідомленні йдеться, що під час удару також було поранено трьох північнокорейських військових, у тому числі двох офіцерів-чоловіків і одну жінку, яку спочатку ідентифікували як медика, хоча джерела припускають, що вона, можливо, працювала перекладачем.

відео дня

"Також у результаті спроби розмінування, вочевидь якась бойова частина не здетонувала, поранення отримали 13 російських саперів, включно із заступником начальника штабу 88-го саперного полку.", - пишуть у виданні з посиланням на Telegram-канал "Досье Шпиона".

При цьому участь такого начальства на місці розбирання завалів може вказувати на те, що мова може не обмежитись офіцерами та одним генералом.

Ракета Storm Shadow/SCALP / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Нещодавно Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами, маючи близько 50 таких ракет у своєму арсеналі. У ніч на 19 листопада українські війська вдарили по складах ракетно-артилерійського управління РФ, знищивши важливі ресурси, які Росія планувала використовувати для контрнаступу на українські позиції в Курській області.

Як писав Главред, Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях на території Росії. Про це 20 листопада повідомило видання Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Журналісти Forbes з посиланням на одного російського блогера повідомляли, що метою ракетного удару був командний пункт, звідки офіцери керували 50-тисячним контингентом російських і північнокорейських військ. Відомо, що до масованого удару по Курщині 20 листопада було залучено рекордні п'ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по парі високоточних ракет.

Читайте також:

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред