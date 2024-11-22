Військових із КНДР перекинули в Україну: у ЗСУ назвали напрямок

У ЗСУ повідомили, що на кількох напрямках присутні військовослужбовці з КНДР.

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Війська з КНДР помітили в Україні / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

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У Маріуполі помітили військових із КНДР

На Харківщині виявили північнокорейських військових

У захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових із КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в українських органах безпеки, мета прибуття північнокорейських військових до Маріуполя поки залишається незрозумілою.

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Співрозмовник CNN зазначив, що північнокорейці в Маріуполі перебувають окремо від російських підрозділів, яким вони надають підтримку. Вони також живуть відокремлено - у власних приміщеннях, мають окреме харчування, музику та фільми.

Джерело додало, що однією з цілей нещодавніх українських ракетних ударів по Росії був високопоставлений північнокорейський генерал, але наразі невідомо, чи був він ліквідований.

Військових із КНДР помітили на Харківщині

Про появу північнокорейських військових на Харківському напрямку розповів в ефірі телемарафону Єдині новини командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Назарій Кішак.

"Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР", - розповів Кишак, маючи на увазі Харківський напрямок.

Відповідаючи на запитання ведучого, про яку кількість військових КНДР може йтися, Назарій Кішак зазначив, що цю інформацію він не може розголошувати.

"Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, посилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленьке накопичення", - розповів командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр.

Що кажуть у ЦПД

Військовослужбовці з КНДР були частково перекинуті в прикордонні з Україною території Бєлгородської області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Частину військових із КНДР було перекинуто в прикордоння Бєлгородської області", - написав Коваленко в Telegram.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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