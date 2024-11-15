КНДР готується масово виготовляти дрони: у Reuters сказали, як Путін допоміг Кім Чен Ину

Кім Чен Ин наказав налагодити в КНДР масове виробництво дронів після посилення співпраці з РФ.

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Кім Чен Ин наказав налагодити в КНДР масове виробництво дронів після посилення співпраці з РФ/ коллаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua

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Кім Чен Ин наказав налагодити в КНДР масове виробництво дронів

Відповідні технології КНДР могла отримати від країни-агресорки Росії

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин взяв участь у випробуваннях дронів-камікадзе у КНДР і віддав наказ розпочати масове виробництво таких безпілотників.

Про це йдеться в матеріалі Reuters. У виданні зазначили: не виключено, що відповідні технології КНДР отримала від країни-агресорки Росії.

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Видання наголосило, що Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями дронів-камікадзе. Також він віддав наказ на масове виробництво таких безпілотних літальних апаратів, зазначивши, що оскільки на фронті все ширше застосовують дрони, це вимагає термінового оновлення військової теорії.

Також у виданні зазначили, що це вже не вперше у Північній Кореї проводять випробування дронів-камікадзе. Зокрема, під керівництвом диктатора Кім Чен Ина їх проводили на початку цього року. І оскільки в той час відбувався швидкий розвиток військової співпраці з Росією, це "викликало сумніви щодо того, чи отримував Пхеньян технічну допомогу від Москви для їх розробки".

"Кім Чен Ин підкреслив необхідність якомога раніше побудувати систему серійного виробництва та перейти до повномасштабного масового виробництва", — зазначалося у повідомленні державного інформаційного агентства KCNA.

Диктатор КНДР сказав, що у світі зростає конкуренція довкола застосування дронів у бойових діях. Він зазначив, що це свідчить про те, що безпілотники суттєво впливають на ситуацію на полі бою.

Що відомо про армію КНДР/ Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, у Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України. Північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область.

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