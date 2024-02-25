Загроза втрати нових територій: Зеленський назвав головну умову захисту Куп'янська

Тиск ворога на Куп'янськ сильний, а співвідношення артвистрілів 1 до 6 на користь РФ, розповів президент

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Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Куп'янська / Колаж: Главред, Фото: 14-та ОМБр, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо тиску російських окупантів быля Куп'янська Харківської області.

Про це глава держави розповів у неділю, 25 лютого, в ході прес-конференції у Києві.

При цьому він звернув увагу на те, що тиск окупантів на Куп'янськ зараз сильний, а співвідношення артилерійських пострілів з 1 до 12 знизилося до 1 до 6 на користь росіян.

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"Це зменшення їх переваги в кількості, але все одно ця перевага є", - уточнив президент.

Разом з тим він підкреслив, що Україні необхідно хоча б співвідношення 1 до 1,5 або 1 до 3, і тоді "ми зможемо відтіснити росіян".

"Поки не буде такої кількості, ми будемо стояти або втрачати території (100 м або 50 м). Все це важливо, але стратегічно важливіше не втратити людей", - додав Зеленський.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

В РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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