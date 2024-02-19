Окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ: у ЗСУ попередили про загрози

На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

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Ситуація на Куп'янському напрямку загострюється / колаж: Главред, фото: Командування Об'єданих Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш відреагував на інформацію, яка з'явилась у виданні Forbes, що нібито Росія планує масштабний наступ на Куп'янськ, стягуючи туди 500 танків та сотні одиниць іншої техніки.

"Насправді цей ресурс зберігається там досить давно. Про цю кількість я ще казав на початку осені 2023 року. Загальна кількість на Лимано-Куп'янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, якщо взяти лише ділянку Куп'янського напрямку, то йдеться про 42 тисячі російських військових.

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"Варто розуміти, що не всі 42 тисячі беруть участь безпосередньо у бойових діях. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це зв'язківці, кухарі, логісти, інженери. Тобто це велика кількість людей, яка загалом присутня на цьому напрямку. Якщо грубо так сказати, то десь приблизно третина - це саме бойовий чисельний склад, який бере участь на першій лінії оборони", - пояснив представник ЗСУ.

Крім того, як розповів Євлаш, на цьому напрямку є і різного типу озброєння: 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем та ще понад 150 РСЗВ. Однак, за його словами, не все озброєння ворога знаходяться у належному стані.

"Окрім того, що наші хлопці використовують озброєння, яке максимально потужно дозволяє завдавати противнику вогневого ураження. Так, звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати. Воно звичайно що є, їде і стріляє. Але варто пам'ятати, що правильне використання, застосування військ, тактики, технологій, інновацій, в тому числі БПЛА та завдяки мужності та героїзму наших захисників вдається стримувати цю велику армаду противника протягом дуже великого проміжку часу", - зазначив Євлаш.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент і командир бригади обговорили окремо забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

Олександр Сирський повідомив про важливе рішення на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що російське військово-політичне командування продовжує перекидати на Куп'янський напрямок резервні підрозділи для наступу.

Аналітики ISW повідомили, що росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська. Представник українських сил на Лиманському напрямку повідомив про те, що окупанти ведуть наступ піхотою з підтримкою бронетехніки.

В РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також наголосив, що Захід має зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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