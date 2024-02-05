РФ стягує техніку під Куп'янськ: в РНБО попередили про загрози на фронті

Коваленко вважає, що утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року.

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Ситуація на Куп'янському напрямку загострюється / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська.

Коваленко наголосив, що Захід має зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

"Особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги. І бажано, аби там пам'ятали про американські інтереси теж. Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України", - зазначив Коваленко у своєму Telegram-каналі. відео дня

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що Олександр Сирський повідомив про важливе рішення на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що російське військово-політичне командування продовжує перекидати на Куп'янський напрямок резервні підрозділи для наступу.

ЗСУ "поховали" весь парк бронетехніки РФ під Куп'янськом. У мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захопити російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. У кадр потрапили щонайменше п'ять розбитих танків.

Аналітики ISW повідомили, що росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська. Представник українських сил на Лиманському напрямку повідомив про те, що окупанти ведуть наступ піхотою з підтримкою бронетехніки.

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