'У бій на смерть': полковник Британії розкрив план масштабного наступу РФ

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант розповів про плани країни-агресорки та чи готується зараз ворог до нового масштабного наступу на фронті.
"Це важливе запитання, і я вважаю, що відповідь - так. Очевидно, що вони планують щось значне. Справжнє питання полягає в масштабах і характері цих майбутніх дій. Росія володіє значними військовими ресурсами, включаючи танки, бронетехніку і, видається, що у них нескінченний запас особового складу. Те, що вони роблять з цими людьми, в основному зводиться до того, що їх попросту кидають в бій на смерть, як м’ясо. Але їх багато, і керівництву байдуже, якщо вони помруть. Росіянам важливо просто продовжувати рухатися вперед і вперед. Я думаю, що незабаром ми побачимо, як Росія знову десь потужно атакує. Дуже сподіваюся, що не в районі Сум або Харкова", - наголосив полковник Грант для телеканалу "Еспресо".
Полковник також наголосив, що важливо пам'ятати про схильність Росії до нетрадиційної тактики, яка завжди тримає супротивників у здогадках. Україна повинна бути готова до несподіванок і мати достатньо резервів, готових до розгортання.
"Всупереч поширеній думці, у нас є людські резерви, розкидані по різних містах, у Києві, у Львові, і дуже важливо їх ефективно тренувати і мобілізувати, тому що до завершення цієї війни їх знадобиться дуже багато. Важливо, щоб усі усвідомлювали потенційну потребу в залученості, навіть якщо зараз вони виконують невійськові ролі", - зазначив Грант.
Нагадаємо, що 17 лютого російські окупанти почали новий наступ - намагаються прорватись до Роботиного. Російська армія має невеликий тактичний успіх у просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області.
Аналітики ISW розповіли про плани наступу окупантів на Запоріжжя. Відомо, що російські війська скупчують велике угруповання сил, готуючись до відновлення наступу в Запорізькій області.
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