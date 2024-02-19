"Гаряча точка" на сході: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом

Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

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Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідав передові позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку та вручив українським захисникам нагороди, повідомляє пресслужба президента.

"Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, що виконує бойові завдання з оборони Куп'янська", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті президента.

Зазначається, що Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту, взаємодію із суміжними підрозділами ЗСУ, а також про досвід застосування БпЛА різних типів у зоні відповідальності бригади та про особливості боротьби з ворожими дронамі за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

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Окрім цього, президент і командир бригади обговорили окремо забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

"Радий бути сьогодні тут - побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щодня таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші родини, незалежність, наш суверенітет. Упевнений у вас. Бажаю вам здоров'я, берегти себе і своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", - наголосив президент.

Зокрема, Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командувачу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ полковнику Олегу Апостолу. Також глава держави вручив нагороду президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку. Крім цього, військові отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II-III ступенів.

/ president.gov.ua

"Задля безпеки воїнів частину нагород Володимир Зеленський передав командирам для вручення за місцем несення служби", - вказується в повідомленні.

Дивіться відео - Зеленський відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом:

/ Скриншот

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила штурми під Куп'янськом. Російські окупанти знизили темпи наступальних дій у Куп'янському районі та, схоже, будуть перебудовуватися, сказав глава РВА Андрій Канашевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує техніку під Куп'янськ. Олександр Коваленко вважає, що утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW повідомили, що росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх у районі Куп'янська. Представник українських сил на Лиманському напрямку повідомив про те, що окупанти ведуть наступ піхотою з підтримкою бронетехніки.

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