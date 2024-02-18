Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії 5 місяців - ЗСУ

У січні-лютому 2022 року ЗСУ отримували телеграми від Головного управління розвідки про можливий початок повномасштабної війни.

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Україна готувалась до війни півроку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що українські військові готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії впродовж 5 місяців.

"Уже в січні-лютому2022 рокуми отримували телеграми від Головного управління розвідки, де передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви - ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Павлюка, саме це, ймовірно, зіграло вирішальну роль. Павлюк наголосив, що Україна аналізувала дії ворога і розуміла, що РФ зайде на територію нашої держави.

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Нагадаємо, що експосол України у Великій Британії розповів, як Україну попереджали про вторгнення РФ. За його словами, Україну попереджали абсолютно прямолінійно. При цьому ніхто не вірив, що Україна виживе у війні.

У Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій, якщо США припинить військову допомогу Україні. Брендс вважає, якщо Америка перестане підтримувати Україну, ніхто інший не зможе надавати військову допомогу у таких обсягах, як це робили США.

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