Загроза 'обвалу фронту': у МВС різко висловилися щодо демобілізації

Україні необхідно оновити боєздатність підрозділів, упевнений глава МВС.

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Ігор Клименко прокоментував питання демобілізації / Колаж: Главред, Фото: Facebook/iklymenko.fb, armyinform.com.ua

Демобілізація за нинішньої ситуації на фронті може обернутися "просіданням фронту", чого не можна допустити, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Я спілкувався з командирами, які перебувають на лінії вогню, на цю тему. Якщо ми демобілізуємо людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде фронт", і підрозділи будуть неповноцінними", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він додав: "Ми зараз маємо оновити боєздатність підрозділів, у нас має бути щонайменше рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів".

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Очільник МВС наголосив, що загалом це питання радше слід адресувати військовим. "У військових, думаю, така сама думка: ми не маємо права "валити фронт", - зазначив Клименко.

Міністр висловив думку, що ситуацію ускладнить "будь-яка демобілізація, як би це крамольно не звучало".

"Я розумію, що хлопці хочуть демобілізуватися, але є ситуація на фронті, в державі, яку необхідно утримати. А щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові", - підсумував глава МВС.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Демобілізація в Україні - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, нардеп назвала місяць, коли можуть провести демобілізацію. Якщо позитивна динаміка мобілізації, яка спостерігалася у травні та червні, збережеться протягом наступних 3-4 місяців, тоді Україна зможе провести демобілізацію.

Нагадаємо, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

/ фото: Главред

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