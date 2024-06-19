Є домовленість: нардеп назвала місяць, коли в Україні можуть провести демобілізацію

Якщо позитивна динаміка мобілізації, яка спостерігалася у травні та червні, збережеться впродовж наступних 3-4 місяців, тоді Україна зможе провести демобілізацію.

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Нардеп назвала умову проведення демобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Якщо позитивна динаміка мобілізації продовжуватиметься, тоді в жовтні подадуть розроблений законопроєкт про звільнення з військової служби під час воєнного стану для розгляду та ухвалення депутатами. Він зможе набути чинності з грудня. Про це розповіла нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі "Еспресо".

"Була досягнута домовленість, що Генштаб і Міноборони будуть відслідковувати протягом 3-4 місяців динаміку здійснення мобілізації за новим законом. Якщо вона буде мати таку ж позитивну характеристику, як за травень та червень, тоді у жовтні має бути поданий відповідно розроблений законопроєкт щодо звільнення з військової служби в час дії воєнного стану, щоб він був розглянутий своєчасно та ухвалений депутатами. Бажано, щоб з грудня він вже набув чинності", - сказала Ірина Фріз.

За її словами, уряд буде дивитися, на скільки ці строки будуть витримані та на скільки закон про мобілізацію буде зберігати позитивну динаміку щодо поповнення війська за новими правилами. Фріз також зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" в травні зареєструвала законопроєкт щодо демобілізації. Він передбачає можливість звільнення військовослужбовця після 36 місяців безперервної військової служби.

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"36 місяців безперервної військової служби з яких 18 за бойовими розпорядженнями є можливістю й аргументом для звільнення. Порядок звільнення можна обговорювати, але це абсолютно дієвий та правильний алгоритм з огляду на потреби ЗСУ в доформуванні у разі звільнення тощо", - пояснила народна депутатка.

Хто така Ірина Фріз? Іри́на Васи́лівна Фрі́з (нар. 25 вересня 1974, Євпаторія, Кримська область) — український політик, народний депутат України VIII та IX скликань. Член партії "Європейська Солідарність", пише Вікіпедія. З травня 2023 року є членикнею Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, у листопаді того ж року ініціювала питання про зняття Безуглої з посади голови підкомітету з цивільного нагляду та контролю.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, лише 34% респондентів "скоріше або повністю" підтримують закон про мобілізацію, згідно з соціологічним дослідженням від КМІС, проведеним з 26 травня по 1 червня 2024 року. 20% українців швидше не погоджуються, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Також мобільний додаток "Резерв+" отримав оновлення і тепер в ньому доступний електронний військово-обліковий документ, повідомила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. В додатку також є QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Крім цього, за словами депутата Романа Лозинського, мобілізаційний вік в Україні запізно зменшили до 25 років. Він заявив, що в умовах війни зниження призовного віку не варто виключати, а зменшення віку з 27 до 25 років може бути не останнім рішенням.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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