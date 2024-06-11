Як іде мобілізація останнім часом: у Раді вказали на тенденцію

За минулий місяць в Україні до лав Сил оборони мобілізували більше людей, ніж за попередні півроку. Про це заявив нардеп із фракції "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.
Згідно з даними народного обранця, темпи мобілізації в Україні за останній місяць значно зросли.
"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший [набір у ТЦК і СП - Главред]", - каже Костенко.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.
Також Кабмін планує відтермінувати постановку на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.
Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.
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