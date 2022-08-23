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"Можливості у них є": колишній заступник голови Генштабу пояснив, чи вдарять по Києву в День незалежності

23 серпня 2022, 03:10

Тим не менш, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко каже, що в української армії буде можливість вкрай гідно прореагувати на обстріли росіян.

Романенко, ракета
Ігор Романенко / скріншот з відео, УНІАН

У росіян є можливість завдати ракетного удару по Києву у період з 23 по 25 серпня (якраз в той час, коли українці святкують День незалежності). Про це в коментарі порталу "Факти" заявив колишній заступник голови Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Я не хочу робити таких прогнозів — будуть бити по Києву чи ні. Просто можу сказати, що такі можливості у росіян є. Але я не думаю, що вони вирішуватися бити по так званим центрам прийняття рішень в столиці", ‒ говорить він.

Проте, каже Романенко, у ЗСУ буде можливість гідно прореагувати на обстріли росіян.

"Крім того, американці обіцяли поставити в Україну протирадіолокаційні ракети HARM, які дозволять збивати ворожі ракети з більшою ефективністю. HARM здатний обчислювати і вражати цілі навіть з вимкненими радіолокаційними системами. Тільки от не знаю, чи є ці ракети вже в Україні. Крім того, в Україні вже модернізували літаки МіГ-29, з яких можна запускати HARM. Тобто підготовка до можливого масованого обстрілу України йде", ‒ підсумував він.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив про існуючу небезпеки масованого ракетного удару РФ по Україні найближчим часом. Представник ОП попередив, що окупанти РФ ненавидять українців, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами міст України.

"Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо ці "потужні" промови про те, що вони через три дні будуть йти маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "русский мир" набагато сильніше, ніж український", - додав Подоляк.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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