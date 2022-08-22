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Росія може вдарити по центрах ухвалення рішень у Києві: у КМДА звернулися до жителів столиці

22 серпня 2022, 15:58

Найближчими днями є ризик нанесення агресором ракетно-бомбових ударів по об'єктах у Києві, за сигналом повітряної тривоги слід відразу йти в укриття.

Київ, Україна
Жителів Києва закликають дотримуватися всіх заходів безпеки і уникати масового скупчення людей / Фото Reuters

Жителям Києва на поточному тижні слід бути особливо уважними і ретельно дотримуватися вимог безпеки. За сигналом повітряної тривоги потрібно відразу йти в укриття. Є ризик нанесення Росією ракетно-бомбових ударів по центрах ухвалення рішень, військових об'єктах, оборонної промисловості, критичної інфраструктури і розташованих поруч житлових масивів. Також треба уникати масових скупчень людей і дотримуватися вимог в рамках комендантської години. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

У пресслужбі КМДА у понеділок, 22 серпня, попередили киян про те, що цього тижня їм потрібно бути особливо уважними. Слід безумовно виконувати вимоги безпеки і за сигналом повітряної тривоги відразу відправлятися в укриття.

Міська влада нагадує, що цього року Україна відзначає річницю Незалежності держави в умовах воєнного стану та під загрозою можливих обстрілів з боку ворога. Масових заходів не буде. Ворожу поведінку передбачити складно, слід готуватися до будь-яких сценаріїв.

Жителів столиці попереджають про те, що в найближчі дні є ризик нанесення Росією ударів по центрах ухвалення рішень в Києві. Під загрозою військові об'єкти, промисловість, критична інфраструктура і розташовані поруч житлові масиви.

"У найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", - сказали в адміністрації.

Людей просять за перших же сигналах тривоги відразу прямувати в укриття. Слід уникати масових скупчень народу і дотримуватися правил комендантської години.

"Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години! Пам’ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким!"- підкреслили в КМДА.

Загроза посилення ракетних обстрілів України з боку Росії

Президент Володимир Зеленський 20 серпня під час свого звернення зробив заяву про те, що Росія на цьому тижні може піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Гарант сказав, що українцям важливо не піддаватися на тиск ворога.

Радник голови ОП Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілів міст України в День Незалежності. Можливі удари, у тому числі, і по Києву.

В ніч з 20 на 21 серпня у Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дарина Дугіна - дочка ідеолога "русского міра" і одного з головних пропагандистів Росії Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинувачують в її загибелі Україну. Радник голови ОП Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Однак провідні пропагандисти Росії, серед яких глава холдингу RT Маргарита Симоньян, вже закликали Москву вдарити по "центрах прийняття рішень" в Києві.

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