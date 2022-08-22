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Україна на День Незалежності може вдарити по Кримському мосту – майор резерву армії Ізраїлю

22 серпня 2022, 19:08

Україна в святкові дні може звільнити будь-які території або навіть завдати удару по важливому об'єкту на території РФ, вважає Віктор Верцнер.

Кримський міст
Україна 24 серпня може завдати удару по Кримському мосту-ізраїльський військовий / Колаж УНІАН , twitter.com/Krymsky_bridge

Армія України на День Незалежності, 24 серпня, може завдати удару по Кримському мосту. Українські війська також в дні державних свят можуть звільнити будь-які важливі населені пункти. Про це заявив майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що в дні державних свят в Україні країна-агресор може посилити ракетні обстріли української території, а Київ піти на реалізацію планів щодо Кримського мосту.

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Згідно із його припущенням, Україна 24 серпня може завдати удару по Кримському мосту або ж по іншому важливому об'єкту вже на території Росії. Не виключено звільнення ЗСУ в ці дні будь-яких важливих населених пунктів.

"Не лише росіяни, а й українці також люблять [символічні] дати. І тому я очікую в ці дати загострення ракетних обстрілів, насамперед, території України. Тому я раджу всім відсвяткувати свята вдома цього разу. Також Україна має загострити ситуацію цими днями. <...> Мабуть, [може відбити якісь населені пункти], можливе враження Кримського мосту чи іншого важливого об'єкту на території Росії чи півострову Крим", - підкреслив Віктор Верцнер.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що Україна всерйоз розглядає можливість нанесення удару по Кримському мосту. За словами чиновника, естакада - незаконна споруда і основна логістична артерія російських військ, яку слід знищити.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що Кримський міст на даний момент не обов'язково повинен бути головною метою для ЗСУ. У пріоритеті повинні бути удари по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах військ РФ в окупованому Криму.

Радник Голови ОП Подоляк також підкреслював, що Україні потрібно наполягає на тому, щоб Кримський міст було демонтовано. Як вважає Подоляк, росіяни можуть самі його знести, або ж естакада "втомиться". Але найкраще, якщо роботу по мосту виконають ЗСУ, оскільки українські війська знають, що робити.

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