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Загроза наступу РФ на трьох напрямках: генерал ГУР розкрив плани ворога

Олексій Тесля
18 січня 2024, 04:20
У РФ триває мобілізація і країні-агресору вдається відновити втрати, підкреслив Вадим Скібіцький.
ЗСУ, російські окупанти
/ Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нового масштабного наступу російських окупантів.

За даними української розвідки, у країни-агресора Росії немає резервів для наступу на двох-трьох напрямках, підкреслив він у рамках дискусійної програми, організованої проектом Deciding your tomorrow.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в Росії триває мобілізація і країні-агресору вдається відновити втрати, які окупанти зазнають щодня.

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"Але того резерву недостатньо, щоб сформувати потужні стратегічні наступальні операції на два-три напрямки, про які говорить Путін і чим він лякає європейське співтовариство щодо відкриття другого фронту і наступу", — говорить представник військової розвідки.

Разом з тим він переконаний в тому, що на сьогоднішній день сухопутні і повітряно-десантні війська РФ не можуть проводити стратегічні наступальні операції.

"Штурмові і тактичні - так. І це ми бачимо, вони це продовжать, але стратегічні наступальні операції без потужних тактичних резервів їм зробити неможливо", — додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Війна в Україні

Раніше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

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ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України
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