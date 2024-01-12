Куп'янськ і Вугледар в небезпеці: окупанти готують великий штурм

Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

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Куп'янськ і Вугледар в небезпеці / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Посилення російських атак на головних напрямках може статися протягом 10 днів. Про це повідомили військовий кореспондент Богдан Мірошниченко в коментарі редакції Фокус.

За словами експерта, вже до 20 чисел січня окупанти можуть відновити штурмові дії під Авдіївкою. Він вважає, що їх осінньо-зимовий наступ ще не вичерпався.

Також Мірошниченко додав, що до кінця січня ворожа армія закінчить попередні заходи і можна буде очікувати збільшення інтенсивності до рівня, який був у період жовтня-листопада.

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При цьому, військовий кореспондент думає, що ворог не зможе вплинути на хід операції і досягти будь-яких тактичних успіхів.

"Ворог просувався і просувається настільки повільно, наскільки це взагалі можливо, тому що наші воїни - титани", - коментує експерт.

Він також додав, що небезпека як і раніше загрожує Авдіївці, Куп'янську-Вузловому і дорозі Вугледар-Мар'їнка, проте така обстановка на фронті була і раніше.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

Також, як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ні Сил оборони України, ні російських окупантів. В інтерв'ю Le Monde Буданов пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.

Також, морози в Україні можуть вплинути на ситуацію на фронті. Військовим стане складніше проводити операції. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни за 11 січня.

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