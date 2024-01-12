Будуть "непопулярні рішення": в ОП назвали терміни прийняття закону про мобілізацію

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував перспективи прийняття нового закону про мобілізацію.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, законопроект про мобілізацію буде прийнятий у будь-якому випадку.
"Я думаю, що кілька днів, максимум тижнів, і закон буде все ж проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням додаткових правок, які потрібно внести", - говорить представник ОП.
Разом з тим він переконаний, що незалежно від його прийняття країна-окупант РФ буде продовжувати тиснути по лінії фронту.
"І або ми програємо війну, або ведемо її правильно: отримуємо нову зброю, нові підготовлені бригади і ефективно продовжуємо бойові дії", – уточнив співрозмовник.
При цьому він переконаний, що народні депутати повинні брати на себе відповідальність і прийняти "непопулярні рішення".
"Депутати хочуть прийняти закон, який буде подобатися людям, але це неможливо. Вони намагаються пройти між краплями, але цього не вийде. Є депутати, які розуміють важливість цього моменту і готові брати на себе відповідальність. А є ряд депутатів, які продовжують грати в політичний процес. Коли ти демонструєш готовність ці рішення приймати - ти і є великим політиком. А не навпаки, коли ти хочеш прикриватися тими чи іншими соціальними страхами", – додав Подоляк.
Законопроект про мобілізацію
Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроекті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроект уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.
Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроект про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.
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