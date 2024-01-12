ЗСУ просунулися біля Вербового: вдалося відбити частину території

Захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.
"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Неподалік Вербового відвойовано у ворога півкілометра території", – повідомив Федоров.відео дня
Також він закликав українців допомагати нашій армії, адже нашим захисникам доводиться воювати у дуже складних умовах.
"Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ", – наголосив Федоров.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що у РФ проблеми зі штурмами – на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників. Країна-агресорка Росія перекинула на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більше морських піхотинців і десантників.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ. Він пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки російських окупантів по Україні лише посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити, наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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