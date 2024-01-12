ЗСУ просунулися біля Вербового: вдалося відбити частину території

Українські військові відбивають атаки окупантів на Запорізькому напрямку. Біля Вербового вдалося відбити півкілометра території.

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ЗСУ відвоювали у загарбників півкілометра території біля Вербового/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Неподалік Вербового відвойовано у ворога півкілометра території", – повідомив Федоров. відео дня

Також він закликав українців допомагати нашій армії, адже нашим захисникам доводиться воювати у дуже складних умовах.

"Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ", – наголосив Федоров.

Війна в Україні

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