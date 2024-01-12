Становище важке, РФ пішла на прорив: генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок

Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Facebook / UALandForces

Російські загарбники продовжують наступати на декількох напрямках і мають ресурси для цього, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Я б більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі", - зазначив Сирський, відповідаючи на питання про провал зимового наступу армії РФ, передає Арміяinform.

"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили – ці завдання у них дійсно провалені", – додав командувач.

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Однак Сирський зазначає, що противник продовжує наступати на кількох напрямках і має ресурси для цього.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Український воєначальник зазначив, що на Куп'янському напрямку і в Серебрянському лісі ситуація складна, але контрольована.

За словами командувача Сухопутними військами, бої в цих районах відбуваються щодня: ворог намагається прорвати оборону українських підрозділів, кидаючи штурмові загони.

"Щодня ми фіксуємо пересування від 150 до 300 військовослужбовців добровольчих штурмових підрозділів окупантів, яким поставлено завдання прорвати нашу оборону і просунутися вперед", — зазначив генерал-полковник ЗСУ.

За його словами, на Куп'янському напрямку загарбники мають на меті вийти в населений пункт Синьківка, щоб використовувати його як плацдарм для наступу на Куп'янськ.

У Серебрянському лісі окупанти намагаються відтіснити українські підрозділи та розширити свій вплив навколо дороги Кремінна — Лиман.

"В даний час вони просто фізично не можуть просунутися вперед, оскільки знаходяться під постійним вогнем нашої артилерії", - додав Сирський.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, ято РФ стягнула резерви і пішла на захоплення великого міста. Тривають щоденні штурми російських військ, розповів Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

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