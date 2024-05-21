Поповнять сили за тиждень: Світан розповів, чи готує ворог наступ на Суми

Сьогодні у Росії немає сил для операції в Сумській області, але поповнити свої війська вона може за короткий термін, вважає Світан.

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Армія РФ може почати наступальні дії в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше припустив, що окупаційна армія Росії може почати наступальні дії в Сумській області. Варто підкреслити, що така загроза однозначно існує, але кількості сил і засобів, які має противник у районі Сумської області, недостатньо для проведення таких операцій, як на півночі Харківської області. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він припустив, що якщо окупанти перекинуть під Суми частину резервів, з того ж Харківського напрямку, то тоді вони зможуть просунутися на глибину приблизно 3-4 кілометри - до другої лінії оборони.

"Три-чотири кілометри - мінімальна відстань від кордону, а є ще й позиції, які розташовані глибше. Ближче до кордону не можна було будувати лінію оборони через постійні обстріли дронами та артилерією. Росіяни не давали цього робити. Тому лінію оборони довелося будувати в глибині нашої території. "Сіра зона" - якраз між кордоном і лінією оборони. Її протяжність становить близько 10-12 км", - наголосив Світан.

Полковник запасу додає, що росіяни однозначно будуть рухатися в "сіру зону".

"Вони можуть зайти в Сумську область так само, як і на північ Харківщини, якщо перекинуть туди достатню кількість сил і засобів. Якби у противника в районі Сум були необхідні сили, він почав би реалізацію своїх планів паралельно з харківською операцією. Адже з точки зору військової логіки йому вигідно створити "гарячу точку" десь ще", - розповідає він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Світан також підкреслює, що станом на сьогодні у Росії немає сил для операції в Сумській області. Однак поповнити свої війська до такої ж кількості, як у районі Харкова, вона може за термін до одного тижня.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - головні новини

Раніше повідомлялось, що українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

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