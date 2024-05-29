РФ намагається створити "вилку": експерт назвав підступні цілі окупантів на Харківщині

У російських окупантів було 4 завдання, яких необхідно було їм домогтися, наступаючи на Харківщині.

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Чому РФ пішла в наступ на Харківську область / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Главред

Російські окупанти пішли в наступ на Харків. На цьому напрямку зосереджено близько 35-50 тисяч особового складу росіян. Цього недостатньо для оперативного оточення Харкова або захоплення міста. Про це під час чату на Главреді заявив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Росіяни довгий час намагалися захопити Авдіївку площею майже 30 кв. км, кинувши в атаку 70-80 тисяч окупантів. Водночас площа Харкова становить понад 300 тисяч кв. км.

В окупантів і не було мети захопити зараз Харків, у них були інші завдання.

Чому РФ знову пішла на Харків

1. Своїм наступом РФ хотіла наблизитися до Харкова на відстань артилерійського вогню. Це дало б ворогу можливість тримати житлові квартали міста під вогневим контролем.

2. Масова внутрішня міграція - це друга причина наступу ворога. Загальна чисельність населення Харкова становить понад 1,5 мільйона осіб з урахуванням переселенців із зони бойових дій.

"Відповідно, у разі наближення зони бойових дій або критичної для Сил оборони України ситуації, коли окупанти вийдуть на відстань артилерійського вогню, уся ця маса цивільного населення буде змушена покинути місця постійного проживання. А це означає паніку, хаос, недовіру до дій центрального уряду та місцевої влади, додаткове навантаження на центральні та місцеві бюджети, а також фактичний параліч української логістичної складової. Укрзалізниця та автомобільні дороги виконуватимуть функцію евакуаційних шляхів, а не задовольнятимуть потреби Сил оборони України в передислокації особового складу, військового спорядження і техніки в зону бойових дій", - пояснює Снєгирьов.

Дивіться відео чату на Главреді з Дмитром Снєгирьовим:

3. Спроби розтягнути сили ЗСУ. Окупанти хочуть перешкодити Україні задіяти оперативні резерви на основних напрямках наступу на Донеччині: Бахмутському, Покровському та Вугледарському.

"Окупанти намагаються використати вікно можливостей до початку червня, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому їм вкрай необхідно відтягнути з того напрямку оперативні резерви", - додав Снєгирьов.

Він переконаний, що саме з цим пов'язана активізація ворога на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках.

4. Головне завдання РФ - тиск на військово-політичне керівництво України. Кремль погрожує розширити зону бойових дій, якщо до червня Київ не погодиться на "мирні переговори" на умовах РФ.

"Росіяни спробували створити для нас "вилку", коли жодне з можливих рішень не задовольнить українську сторону. Тобто якщо під час російського наступу на Харків Генштаб ЗСУ не перекидає оперативні резерви, підтягнуться додаткові підрозділи російських військ і посилиться тиск на цьому напрямку. Якщо Генштаб ЗСУ відреагує і перекине оперативні резерви, окупанти за допомогою розвідки отримають дані про передислокацію наших військ із певного напрямку і, відповідно, на тому напрямку посилять наступ. У цьому й небезпека цих сценаріїв, але вони прораховані", - каже експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська змогли успішно просунутися на північний схід від Липців і на північ від Харкова.

Відомо й те, що російські окупанти намагалися просуватися на Харківщині, але їм не вдалося досягти бажаного успіху. Українські військові збили наступальну ініціативу ворога.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області російські загарбники зазнали у вісім разів більше втрат серед особового складу, ніж українська армія.

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