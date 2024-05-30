Логістичні маршрути частково перерізані: у ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки й частково перерізані логістичні маршрути.

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Ситуація на фронті загострилась / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що у Харківській області зберігається складна ситуація, однак Сили оборони дають потужну відсіч окупантам і завдають йому чималих втрат.

Волошин в ефірі телемарафону розповів, що ситуація на Харківщині складна, але контрольована. Українські захисники дають відсіч ворогу та не допускають його просування вглиб. Окрім того, наразі логістичні шляхи російських загарбників на Харківщині частково перерізані.

"Зараз окупанти втрачають на цьому напрямку багато техніки, й частково перерізані логістичні маршрути, якими ворог намагався проводити постачання зброї та боєприпасів своїм штурмовим групам. Наші захисники роблять все можливе для того, щоб ворог зазнавав великих втрат, і щоб у нього було менше боєкомплектів, зброї. Прикладаються всі зусилля, щоб ворожа армія, групи піхоти не були забезпечені в достатній кількості боєприпасами", - наголосив Волошин. відео дня

Речник ОСУВ "Хортиця" також розповів про втрати російської армії на Харківщині. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 150 окупантів, а також знищили чимало одиниць російської техніки:

танк,

9 артилерійських систем,

20 автомобілів,

3 одиниці спецтехніки.

Також українським захисникам вдалося знищити 9 ворожих окопів і бліндажів разом з особовим складом окупантів.

Росія продовжує наступ на Харківщині

Волошин додав, що, попри великі втрати, російські військові намагаються підтримувати свої активні штурмові дії на Харківщині. Окупанти намагаються маневрувати, переміщувати резерви з полігонів і підрозділів, які є на інших ділянках фронту. Зокрема на допомогу ворогу приходять 44-й та 11-й армійські корпуси.

"Однак цього всього їм не вистачає для прориву нашої оборони та ведення бойових дій. Є ймовірна інформація, що також він залучатиме підрозділи Тихоокеанського флоту Росії, які будуть розміщені саме на тому відтинку, поблизу прикордоння", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Сирський розповів, що в районі Липців ворог зазнав суттєвих втрат і перейшов до активної оборони.

У ЗСУ відповіли, хто контролює Вовчанськ. Російські окупанти обстрілюють Вовчанськ Харківської області керованими авіабомбами та термобаричними боєприпасами з важких вогнеметних систем ТОС2 "Сонцепьок".

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