Напрямок головного РФ удару відомий: Сирський оцінив загрозу прориву на Харківщині

Сирський наголошує, що наразі у ворога немає достатнії сил та ресурсів для масштабного контрнаступу на Харківському напрямку.

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Сирський на передовій прийняв ряд важливих рішень / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Російські окупанти продовжують концентрувати сили на півночі Харківської області на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та неподалік від міста Вовчанськ. Ворог здійснює передислокацію додаткових бригад і полків з інших напрямків бойових дій та напряму з полігонів. Про це у своєму Facebook повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

За його словами, наразі ворог немає достатньо сил для проведення повномасштабних наступальних операцій та прориву української оборони на цьому напрямку.

"До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей", - вказує Сирський. відео дня

Головнокомандувач зазначає, що через це ворог перейшов до тактики обстрілів наших позицій артилерією та ударами керованих авіаційних бомб. За таких умов особливо важливим є фізичне знищення літаків-носіїв цих бомб, розвідувальних та коригувальних безпілотників, захист своїх військ за допомогою РЕБ, маскування та використання макетів.

"Звичайно, все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони. Тому, передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ", - написав він.

Крім того, Сирський повідомив, що заслухай кожного командира в питанні готовності до активних дій, прийняв важливі рішення щодо вирішення ряду проблем.

Він наголосив, що через підвищення ефективності роботи управлінської вертикалі Сил оборони України спостерігається зменшення кількості проблемних питань.

"Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника", - резюмував головнокомандувач ЗС України Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються продовжити наступ на Харківщині, але безуспішно. В напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ російське військове командування підтягує резерви, щоб зберегти темпи просування. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог зазнав невдач у тактичних наступальних операціях на Харківщині, тому ситуація на цьому напрямку зараз стабілізована, заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що на Харківському напрямку чисельність ворожого угрупування військ становить близько 35-50 тисяч осіб. Цього недостатньо для оперативного оточення Харкова або захоплення міста.

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