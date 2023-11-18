Загроза потужного ракетного удару: чим і коли РФ готова бити по Україні

У ГУР уточнили, що тільки в жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет.

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РФ готова бити по Україні ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот

На сьогоднішній день країна-агресор РФ має запас приблизно з 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Однак, незважаючи на збільшення темпів виробництва, окупантам так і не вдалося відновити ракетний запас напередодні зимового сезону, повідомив він NV.

"Але відновити ті запаси, які у них були станом на минулу зиму або до повномасштабного вторгнення, вони не змогли", — підкреслив представник української військової розвідки.

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У ГУР уточнили, що в жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Серед них:

40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет Іскандер-М;

20 ракет Калібр;

9 крилатих ракет Х-32;

4 кинджала.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про зосередження росіянами понад 800 ракет в окупованому Криму для енергетичного терору, про що повідомляло Головне управління розвідки.

"Два з половиною-три місяці тому було 600 ракет. Це говорить про те, що ракетне затишшя... обстріли є, але не такі інтенсивні як влітку. За це затишшя вони ще 200 ракет різних типів змогли виготовити. Йдеться про Кинджали, Іскандери двох типів, ракети Х-101/Х-555 і Калібр. Власне про ці ракети йдеться", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, ще є ракети:

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Онікс;

З-300;

Х-35;

Х-59;

Х-31;

Х-22.

Він уточнив, що минулого року за шість місяців опалювального сезону — з вересня по березень — ворог застосував більше тисячі крилатих ракет і більше тисячі дронів-камікадзе, але зараз же такої кількості крилатих ракет у РФ немає.

"Але очікувати провокацій, очікувати атак і на критичну інфраструктуру, звичайно, потрібно", — додав Ігнат.

Масовані удари РФ по Україні

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі ракетних ударів РФ. Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.

Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб. Окупанти РФ модернізували свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

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