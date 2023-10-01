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Росія масовано атакувала Україну дронами: на Черкащині є влучання по складах із зерном

Юлія Куришко
1 жовтня 2023, 07:24 оновлено 1 жовтня, 07:24
Табурець повідомив, що в Черкаській області є влучання по промисловій інфраструктурі.
Росія масовано атакувала Україну дронами: на Черкащині є влучання по складах із зерном
Росіяни атакували Черкащину / колаж: Главред, фото: Черкаська ОВА

Уночі, 1 жовтня, російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

"На жаль, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно", - зазначив Табурець у своєму Telegram.

За попередніми даними постраждала одна людина. Її доправили до лікарні.

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Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

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