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Є прильоти та руйнування: РФ масовано била по Україні, названо цілі ударів

Олексій Тесля
1 жовтня 2023, 08:40 оновлено 1 жовтня, 08:46
Ворог здійснив дронову атаку змішаного типу, розповіла Наталія Гуменюк.
Дрони
РФ била по Україні дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Прес-офіцер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки російських окупантів в ніч на 1 жовтня.

На півдні України було знищено не менше 15 "Шахедів", з них 14 в Одеській області і один на Миколаєві. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини"

Представник Сил оборони півдня уточнила, що під ударом були південні регіони, при цьому ворог здійснив дронову атаку змішаного типу.

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Разом з тим вона пояснила, що окупанти намагалися плутати маршрути і максимально завантажувати систему ППО.

За словами прес-офіцера Сил оборони півдня, на Миколаєві сталося попадання в складські приміщення. Там триває розбір завалів і гасіння пожежі, але інформація про постраждалих не надходила.

Гуменюк також додала, що Херсонську область атакували 16 коректованими авіабомбами (КАБ). Також ворог продовжує завдавати балістичних ракетних ударів.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакувала Україну дронами. Вночі, 1 жовтня, російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є попадання по промисловій інфраструктурі.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

Раніше Наталія Гуменюк розповіла подробиці удару російських окупантів по півдню України безпілотниками типу "Шахед". "Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були направлені по непростих маршрутах. У тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, але і в центральні регіони України", - розповіла вона.

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дрони Одеська область Миколаївська область війна Росії та України Наталія Гуменюк
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