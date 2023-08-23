Загроза масованого удару: чим і коли РФ може бити по Україні – прогноз

Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-massirovannogo-udara-chem-i-kogda-rf-mozhet-bit-po-ukraine-prognoz-10495162.html Посилання скопійоване

РФ може завдати нового ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про ймовірність масованого ракетного удару по Україні 24 серпня попередив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Для них це така собі фетиш-дата. Дуже болюча, неприємна, тому вони будуть на неї реагувати так, як параноїдальні маніяки. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є. У росіян є виробництво "Калібрів" і Х-101, Х-555. З цього можна зробити висновок, що з моменту останнього ракетного удару 15 серпня вони тільки за рахунок свого виробництва мають можливість накопичити від 20 до 30 ракет Х-101, Х-555. Тобто станом на День Незалежності України вони можуть мати таку кількість", - підкреслив він у коментарі ТСН.

Експерт уточнив, що за останній час ворог міг накопичити близько 10-15 ракет "Калібр". Крім цих ракет є Х-22," Онікс", які вони використовують переважно по Одесі, а також" Іскандер-М " і "Іскандер-К". Він не виключив, що саме ракет у росіян може бути від 40 до 50.

відео дня

Коваленко також закликав не забувати про дрони-камікадзе Shahed-136: "Не виключаю того, що до Дня Незалежності вони можуть підготувати до 50 дронів-камікадзе. Інше питання в тому - це вони будуть робити одночасно або розтягувати на кілька днів? Якщо розтягувати, то мова йде про іншу кількість боєкомплекту, яку вони будуть задіяти".

Нагадаємо, країна-агресор РФ вдарила чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської і Липецької областей Росії

Нагадаємо, 11 серпня вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієїз дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Більше новин: