РФ готує масовані ракетні удари: Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі

Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, наголосив президент.

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Володимир Зеленський попередив про ймовірність ударів ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готується до нових атак, щоб обстрілювати Україну в зимовий період.

За його словами, атаки не будуть такими масштабними, як минулого року. Про це глава держави заявив в інтерв'ю закордонним ЗМІ, повідомляє Lemonde.

За його даними, російські окупанти накопичують ракети, готуючись до масових ударів по енергетиці України.

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"Я думаю, що вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б вже почали бомбити", - сказав глава держави.

Разом з тим він підкреслив, що на сьогодні Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, коли окупанти намагалися залишити українців без світла

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали терміни і цілі масованих ударів РФ. У разі обстрілів об'єктів енергетики Україна відповідатиме симетрично, підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб. Окупанти РФ модернізували свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

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