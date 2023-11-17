РФ готує масовані ракетні удари: Зеленський назвав терміни і ймовірні цілі

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готується до нових атак, щоб обстрілювати Україну в зимовий період.
За його словами, атаки не будуть такими масштабними, як минулого року. Про це глава держави заявив в інтерв'ю закордонним ЗМІ, повідомляє Lemonde.
За його даними, російські окупанти накопичують ракети, готуючись до масових ударів по енергетиці України.
"Я думаю, що вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б вже почали бомбити", - сказав глава держави.
Разом з тим він підкреслив, що на сьогодні Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року, коли окупанти намагалися залишити українців без світла
"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія буде використовувати менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми знаходимося в кращому становищі, ніж минулої зими", - додав Зеленський.
Масовані удари РФ по Україні
Нагадаємо, раніше у Зеленського назвали терміни і цілі масованих ударів РФ. У разі обстрілів об'єктів енергетики Україна відповідатиме симетрично, підкреслив Михайло Подоляк.
Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб. Окупанти РФ модернізували свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.
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