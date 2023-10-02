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РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

Олексій Тесля
2 жовтня 2023, 10:41 оновлено 2 жовтня, 11:18
Україні необхідно отримувати засоби ППО пропорційно зростанню атак РФ, каже Юрій Ігнат.
Іранські дрони шахеди, Юрій Гнат
Юрій Ігнат попередив про зростання атак дронами-камікадзе / Telegram, командування ЗСУ

Є всі ознаки того, що незабаром ударні безпілотники домінуватимуть в атаках РФ по Україні, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників буде рости, їх стає більше - і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА", - підкреслив він в ефірі інформаційного національного телемарафону новин.

При цьому представник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що українські захисники зможуть зберігати відсоток ураження ворожих цілей в районі 80% у разі, якщо Україні надаватимуть пропорційно засоби ППО.

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"Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу та ударні БПЛА. Якщо ворог буде збільшувати кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів", - зазначив він.

При цьому Ігнат додав, що кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам, тому триває постійна робота з партнерами у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ б'є по Україні модернізованими дронами. Ворог удосконалює дрони Shahed, використовуючи композитні матеріали, пояснив Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано била по Україні. Ворог здійснив Дронову атаку змішаного типу, розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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безпілотник дрони війна Росії та України Юрій Ігнат
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