Загроза "мішка" на півдні: українські війська попередили про ризики оточення

Біля Роботиного з трьох сторін територія контролюються росіянами, попередив Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: Facebook/hudymenko, mil.ru

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко спрогнозував ймовірні дії російських окупантів на фронті найближчим часом.

"Поки виглядає так, що у них триває повзучий наступ. Саме повзучий, тому що мова не йде про якісь швидкі прориви", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим молодший сержант ЗСУ у відставці не виключає найближчим часом активізації на Запорізькому напрямку.

"Судячи з усього, вони (окупанти РФ, - ред.) хочуть до виборів закрити наш виступ на Роботинському напрямку, де ЗСУ вгризалися під час літнього контрнаступу. У нас фактично є там такий мішок, в якому знаходяться наші війська", - вважає він.

Співрозмовник каже, що це не можна назвати оперативним оточенням, але з трьох сторін території там контролюються росіянами.

"Цей виступ не дуже великий, і, судячи з усього, перед виборами Росія хоче спробувати закрити цей виступ, тобто вирівняти фронт, щоб вийшов Путін і заявив, що Україна втратила все, що отримала під час літнього контрнаступу", - не виключає він.

Разом з тим Гудименко додав, що поки Росія не може там похвалитися якимось великими успіхами.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Ситуація на Запоріжжі

Раніше повідомлялося про те, що окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Частина сил противника змогла прорватися в Работіно, проте більшість була ліквідована захисниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ зірвали наступ РФ на Запорізькому напрямку. Війська агресора Росії 10 разів безуспішно атакували позиції сил оборони України в районі Работіно Запорізької області, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, війська РФ 18 лютого пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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