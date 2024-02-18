Окупанти намагаються прорватись до Роботиного: у DeepState показали новий наступ РФ

Російські окупанти просунулись біля Іванівського та Вербового на Запорізькому напрямку.

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Окупанти просуваються біля Роботиного / колаж: Главред, фото: instagram/libkos, скріншот: deepstatemap

OSINT-аналітики повідомляють про ситуацію на фронті. Станом на вечір неділі, 18 лютого, російські окупанти мають невеликий тактичний успіх у просуванні на село Роботине Пологівського району Запорізької області.

"Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного", - зазначають OSINT-аналітики, недержавного українського проєкту DeepState.

Як стверджують у DeepState, "зі вчорашнього дня розпочалися активні штурми ворогом Роботинського виступу".

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Окупанти наступають на Запорізькому напрямку / скріншот: deepstatemap

"Росіяни намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Окупанти продавили оборону пд-зх Вербового, тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація - це розуміють і наші, і ворог", - наголошується в повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо

Нагадаємо, що аналітики ISW розповіли про плани наступу окупантів на Запоріжжя. Відомо, що російські війська скупчують велике угруповання сил, готуючись до відновлення наступу в Запорізькій області.

Представник угруповання Збройних сил України Таврія Дмитро Лиховій розповів, що у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю. Подвійної переваги ворога на цьому напрямку немає, тому загрози Запоріжжю не фіксується. У разі небезпеки ЗСУ готові дати бій.

РФ відбила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ захопили під час контрнаступу. Аналітики ISW не вважають, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на даний момент.

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