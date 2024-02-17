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Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ

Юрій Берендій
17 лютого 2024, 18:00
Майор запасу ЗСУ робить висновок, що росіяни будуть намагатись захопити Куп'янськ і Часів яр до проведення виборів президента Росії 15 березня.
Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ
Росіяни готують новий масштабний наступ на територію України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупаційні війська намагатимуться закріпитися в Авдіївці і принаймні найближчим часом не будуть рухатися далі. Частину своїх сил вони залишать у місті, а іншу частину перекинуть на інший напрямок, адже їм потрібні швидкі перемоги до президентських виборів у Росії. Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, частину військ, які зараз зосереджені в Авдіївці, росіяни можуть перекинути на інші напрямки фронту. Зокрема, він вважає, що російські загарбники можуть посилити свої підрозділи в районі Куп'янська або в Запорізької області.

"Це може бути Запорізький напрямок, у районі Работино. А може бути і Куп’янський. Можуть навіть на лівий берег річки Дніпро перекинути в Херсонській області, щоб видавити звідти українські війська. Що саме вони вирішать — поки незрозуміло. Але тримати в Авдіївці таке угруповання вони далі не будуть. Вони кудись будуть переводити сили", — сказав Гетьман.

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Він також зазначив, що російські окупанти не приховували своїх намірів щодо захоплення міста Куп'янськ.

"Коли Путін сказав, що йде в президенти, це пройшло по їхніх пропагандистських каналах, було оголошено, що цілі — захопити до 15 березня Авдіївку і Куп’янськ, коли почнуться вибори. Думаю, що ці сили з Авдіївки, найімовірніше, будуть перекинуті на Куп’янський напрямок", — сказав аналітик.

Він також зауважив, що існує можливість того, що російські війська можуть намагатися прорватися до міста Часів Яр на Бахмутському напрямку.

"Окупанти на цій ділянці фронту вже посилили угруповання практично вдвічі: з 40 тис. до 80 тис. Цілком можливо, що вони захочуть атакувати активно зараз у цьому районі, щоб пройти до Костянтинівки. Для них це дуже важливий центр — залізничний вузол", — акцентував Гетьман.

Експерт вважає, що ворог у цей час утримається від проведення серйозних штурмових дій, які можуть тривати кілька місяців. Гетьман наголошує, що після виборів у росіян буде ще одна хвиля мобілізації, адже вони спланують продовжувати наступальні дії ближче до літа, коли призвуть, фактично, ще один армійський корпус.

"Наразі у росіян є півмільйона військових, і планується додаткове посилення на 300-400 тисяч. Тоді вони намагатимуться атакувати уздовж усього фронту, шукаючи слабкі місця для нападу основними силами. Ми про це також знаємо, розуміємо і готуємося", - резюмував військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна Росії проти України - останні новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що керівництво ЗСУ не може дозволити собі такого ставлення до особового складу, як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів".

Збройні сили відвоюють Авдіївку. Повернення контролю над містом вимагає комплексного підходу. Про це написав очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров у Facebook.

У ніч з 16 на 17 лютого командир ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення вивести українські війська з Авдіївки. Також цю інформацію підтвердив заступник командира 3ОШБр Максим Жорін у своєму телеграм-каналі. Згідно зі словами Жоріна, за час перебування в Авдіївці бригаді вдалося ліквідувати тисячі російських загарбників та їхньої техніки, що дуже важливо для подальшої боротьби з ворогом.

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