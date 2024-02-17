Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ

Майор запасу ЗСУ робить висновок, що росіяни будуть намагатись захопити Куп'янськ і Часів яр до проведення виборів президента Росії 15 березня.

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Російські окупаційні війська намагатимуться закріпитися в Авдіївці і принаймні найближчим часом не будуть рухатися далі. Частину своїх сил вони залишать у місті, а іншу частину перекинуть на інший напрямок, адже їм потрібні швидкі перемоги до президентських виборів у Росії. Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, частину військ, які зараз зосереджені в Авдіївці, росіяни можуть перекинути на інші напрямки фронту. Зокрема, він вважає, що російські загарбники можуть посилити свої підрозділи в районі Куп'янська або в Запорізької області.

"Це може бути Запорізький напрямок, у районі Работино. А може бути і Куп’янський. Можуть навіть на лівий берег річки Дніпро перекинути в Херсонській області, щоб видавити звідти українські війська. Що саме вони вирішать — поки незрозуміло. Але тримати в Авдіївці таке угруповання вони далі не будуть. Вони кудись будуть переводити сили", — сказав Гетьман.

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Він також зазначив, що російські окупанти не приховували своїх намірів щодо захоплення міста Куп'янськ.

"Коли Путін сказав, що йде в президенти, це пройшло по їхніх пропагандистських каналах, було оголошено, що цілі — захопити до 15 березня Авдіївку і Куп’янськ, коли почнуться вибори. Думаю, що ці сили з Авдіївки, найімовірніше, будуть перекинуті на Куп’янський напрямок", — сказав аналітик.

Він також зауважив, що існує можливість того, що російські війська можуть намагатися прорватися до міста Часів Яр на Бахмутському напрямку.

"Окупанти на цій ділянці фронту вже посилили угруповання практично вдвічі: з 40 тис. до 80 тис. Цілком можливо, що вони захочуть атакувати активно зараз у цьому районі, щоб пройти до Костянтинівки. Для них це дуже важливий центр — залізничний вузол", — акцентував Гетьман.

Експерт вважає, що ворог у цей час утримається від проведення серйозних штурмових дій, які можуть тривати кілька місяців. Гетьман наголошує, що після виборів у росіян буде ще одна хвиля мобілізації, адже вони спланують продовжувати наступальні дії ближче до літа, коли призвуть, фактично, ще один армійський корпус.

"Наразі у росіян є півмільйона військових, і планується додаткове посилення на 300-400 тисяч. Тоді вони намагатимуться атакувати уздовж усього фронту, шукаючи слабкі місця для нападу основними силами. Ми про це також знаємо, розуміємо і готуємося", - резюмував військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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