Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

Частина сил противника змогла прорватися в Роботине, проте більшість було ліквідовано захисниками.

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Окупантам вдалося прорватися в Роботине / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно вирішувати, куди перекидати основні сили далі. Армія РФ може спробувати вийти на оперативний простір на захід від міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Яру в Донецькій області або Роботиному в Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState у понеділок, 19 лютого.

Що відбувається на фронті

За даними DeepState, станом на кінець доби 18 лютого на Біломосковському, Сіверському, Білгородському і Таврійському відрізках фронту змін не зафіксовано.

Сватівський відрізок. Окупанти проводять ротацію та продовжують посилювати тиск у районі Тернів та Ямполівки Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог проводив штурмові дії в Білогорівці, але отримав відсіч. Крім того, поблизу Веселого російські окупанти розстріляли двох українських бійців.

"Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил і звичаїв війни", - пишуть аналітики.

У Богданівці на Донеччині противник шукає слабкі місця, щоб протиснути лінію зіткнення, біля Іванівки ворог має успіхи і продовжує штурмові дії.

На Авдіївському відрізку українські війська вийшли з Авдіївки. Ворог пробував штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Наразі противник накопичеує сили по посадках і відновить штурмові дії вже найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

ЗС РФ атакують у Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили оборони.

Крім того ворог активізувався і на Бердянській ділянці. Тривають бої біля Новодонецького.

На Запорізькому відрізку російські окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового.

"Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала", - зазначили в DeepState.

Частина сил противника змогла прорватися в Роботине, проте більшість було ліквідовано захисниками.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 18 лютого писали про те, що затримки з наданням західної військової допомоги Україні допомагають країні-агресору розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту.

Наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лимана;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

На Мюнхенській конференції безпеки 17 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

"Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

Тарнавський повідомив, що українські військові займають позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Кілька українських військових потрапили в полон.

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