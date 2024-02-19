УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

Анна Ярославська
19 лютого 2024, 07:51
Частина сил противника змогла прорватися в Роботине, проте більшість було ліквідовано захисниками.
Армія РФ
Окупантам вдалося прорватися в Роботине / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно вирішувати, куди перекидати основні сили далі. Армія РФ може спробувати вийти на оперативний простір на захід від міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Яру в Донецькій області або Роботиному в Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState у понеділок, 19 лютого.

Що відбувається на фронті

За даними DeepState, станом на кінець доби 18 лютого на Біломосковському, Сіверському, Білгородському і Таврійському відрізках фронту змін не зафіксовано.

Сватівський відрізок. Окупанти проводять ротацію та продовжують посилювати тиск у районі Тернів та Ямполівки Донецької області.

відео дня

На Бахмутському напрямку ворог проводив штурмові дії в Білогорівці, але отримав відсіч. Крім того, поблизу Веселого російські окупанти розстріляли двох українських бійців.

"Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил і звичаїв війни", - пишуть аналітики.

У Богданівці на Донеччині противник шукає слабкі місця, щоб протиснути лінію зіткнення, біля Іванівки ворог має успіхи і продовжує штурмові дії.

На Авдіївському відрізку українські війська вийшли з Авдіївки. Ворог пробував штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Наразі противник накопичеує сили по посадках і відновить штурмові дії вже найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

ЗС РФ атакують у Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили оборони.

Крім того ворог активізувався і на Бердянській ділянці. Тривають бої біля Новодонецького.

На Запорізькому відрізку російські окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового.

"Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала", - зазначили в DeepState.

Частина сил противника змогла прорватися в Роботине, проте більшість було ліквідовано захисниками.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 18 лютого писали про те, що затримки з наданням західної військової допомоги Україні допомагають країні-агресору розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту.

Наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

  • уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лимана;
  • в Авдіївці та навколо неї;
  • поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

На Мюнхенській конференції безпеки 17 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

"Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

Тарнавський повідомив, що українські військові займають позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Кілька українських військових потрапили в полон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка новини України новини України та світу війна Росії та України бої за Авдіївку
Реклама

Головне за день

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

08:19 Світ
Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

06:49 Україна
"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди 23058

Гороскоп на тиждень із 19 до 25 лютого: Дівам - вирішальний момент, Ракам - пригоди

«Серія помилок»: росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ 5373

"Серія помилок": росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило 5057

Пенсії не платитимуть тим, хто не виконає умову: у ПФУ назвали нове правило

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися 4750

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

Останні новини

08:19

Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

07:51

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку - DeepState

07:32

У США заговорили про "путінське крило" в Республіканській партії

06:58

Чому Навальний добровільно сів у в'язницю: про дивні рішення лідерівПогляд

06:49

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках - ISW

Не усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикуютьНе усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикують
06:10

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 11 секунд знайти морквину

05:30

Як правильно клеїти супер клеєм: прості, але дуже корисні поради для господаря

05:00

"Путін продовжить убивати": Ейдман відповів на питання про нову жертву диктатора РФ

04:30

Які рослини назавжди відлякають мишей із вашого подвір'я

Реклама
03:28

Один з трьох літаків підбито вже на території РФ: деталі нового удару ЗСУ по авіації ворога

02:36

Тямущі господині купують найдешевше мило - руки ним не миють

02:05

49-річна ексдружина Кличка в зухвалому образі повернулася в модельний бізнесВідео

01:35

Катя Осадча ніжно і мило привітала сина від Горбунова з 7-річчям

00:26

"Ганьба на цілий світ": Фаріон видала порцію критики Jerry Heil і alyona alyonaВідео

18 лютого, неділя
23:59

Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії 5 місяців - ЗСУ

22:59

"Серйозні причини": Світан розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

22:57

Зірка "Топ-модель по-українськи" народила первістка і показала обличчя немовляти

22:06

Велика війна в Європі: Пісторіус назвав терміни ймовірної атаки РФ

22:02

Що потрібно з'їсти 19 лютого, щоб бути здоровим увесь рік: важливі прикмети дня

21:33

Вдова Білоножка розповіла, як співак бився з Віктором Ющенком через жінок

Реклама
21:12

Гороскоп Таро з 19 по 25 лютого: що зірки готують для кожного знака

21:04

Артилерія і снаряди для України: Зеленський розкрив домовленості в Мюнхені

20:58

"Мадам, Вам мало в Нью-Йорку просторів": рецензія на фільм "Мадам Павутина"Відео

20:52

Смерть Навального може пришвидшити передачу Taurus Україні - Politico

20:15

"Найкраща пара України": Залужний замилував Мережу чарівним фото з дружиною

20:10

"Усе вирішиться за 3 місяці": гучна заява Борреля щодо війни в Україні

19:53

Що не так з "гарантіями безпеки" для УкраїниПогляд

19:51

"У бій на смерть": полковник Британії розкрив план масштабного наступу РФ

19:49

Налетить сніг та вріже -6: в Україні повертається негода

19:12

Місячний календар на 19 лютого: для кого це найвдаліший день

19:09

"Ворог зміг створити перевагу": у Раді назвали причину виходу ЗСУ з Авдіївки

18:48

Окупанти намагаються прорватись до Роботиного: у DeepState показали новий наступ РФ

18:09

"Путін абсолютно божевільний": Ейдман пояснив, навіщо диктатору РФ смерть Навального

18:00

Що можна зробити зі старого простирадла: 3 корисні вироби

17:59

Майбутнє України без допомоги США: у Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій

17:45

Піррова "перемога" РФ в АвдіївціПогляд

17:39

"Готові завершити "цей конфлікт": Путін видав цинічну заяву про війну в Україні

17:13

У Маріуполі отруїли непроханих "гостей" з Москви: нагодували обідом із миш'яком

16:59

Тіло Навального вкрите синцями: у ЗМІ розкрили деталі про можливе отруєння

16:32

"Джокер" Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

Реклама
16:29

Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні

16:13

Окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

15:55

"Бійці відійшли на нові позиції": у Третій штурмовій розкрили ситуацію біля Авдіївки

15:52

Медведєв істерить розділом Росії: звернувся до "улюбленого" аргументу і згадав про Авдіївку

15:32

Мовчунка-донька Сумської знялася в російському серіалі, який хейтять навіть фани

15:27

4 місця в домі, де категорично не можна ставити квіти

15:10

Більшу частину екіпажу не врятували: у ЗСУ розкрили деталі удару по Цезарю Кунікову

15:08

Потужна молитва за онука: що це таке і як бажано молитися

14:45

Орхідеї цвістимуть постійно, якщо дотримуватися правила 10 днів з одним інгредієнтом

14:44

На каналі 2+2 – прем’єра документального проєкту "Володарі неба. На межі", присвяченого військовим льотчикам

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти