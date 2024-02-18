Війська РФ пішли у наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували розгром

Окупаційні війська країни-агресорки Росії зазнали поразки під час бою і змушені були відступити на колишні позиції, розповіли в Оперативному командуванні Захід.

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Окупанти застосували 30 одиниць бойової техніки та велику кількість особового складу / Скриншот відео Оперативне командування Захід

Російські окупанти пішли в наступ на Запорізькому напрямку, втім, нарвалися на удар у відповідь Сил оборони України. ЗСУ знищили до двох десятків військової техніки ворога та ліквідували близько 70 загарбників. Про це заявили в Оперативному командуванні Захід.

Як повідомили у пресслужбі ОК Захід, війська РФ під час спроби наступу, яку вони здійснили 17 лютого, у боях із ЗСУ втратили 18 одиниць техніки, зокрема 3 танки та приблизно 70 своїх солдатів. Ще приблизно 80 окупантів дістали поранення.

Дивіться відео розгрому військ РФ на Запорізькому напрямку:

Війська РФ спробували наступати на Запорізькому напрямку / Скриншот Главред

Ворог змушений був повернутися на колишні позиції.

відео дня

"У наступі було задіяно 30 одиниць техніки і досить великий особовий склад противника. Працюємо! Знищуємо ворога", - підкреслили в командуванні.

Війна Росії проти України

17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки Донецької області - рішення ухвалив головнокомандувач Олександр Сирський. Війська вивели на більш вигідні оборонні позиції. Військові вийшли з міста, оскільки сили і засоби окупантів набагато перевищували можливості українських військ.

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про вихід з Авдіївки. Під час розмови з українським гарантом президент США Джо Байден визнав, що така ситуація - результат ослаблення американської допомоги.

Україні потрібно переносити війну до Росії, вважає начальник штабу бригади Азов Нацгвардії, майор Богдан Кротевич. За його словами, росіяни після захоплення Авдіївки можуть провести рейдову операцію на інших напрямках. ЗСУ потрібно проводити свої операції на території РФ, де у ворога немає таких серйозних укріплень.

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