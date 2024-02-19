Бійці ЗСУ зірвали наступ РФ на Запорізькому напрямку: кадри розгрому ворога

Війська агресора Росії 10 разів безуспішно атакували позиції сил оборони України у районі Роботиного Запорізької області, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Російські війська вночі атакували позиції ЗСУ в Запорізькій області і отримали у відповідь / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Сухопутні війська

Бійці армії України другий день поспіль зірвали наступ російських окупантів на Запорізькому напрямку. Ворог уночі намагався провести штурм позицій ЗСУ, але отримав рішучу відсіч.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ, знищено військову техніку військ РФ та особовий склад ворожих сил.

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірвано. Особовий склад тікає. Техніка знищена. Вночі росіяни намагалися повторити наступ і провести штурм наших позицій. Усі дії ворога - невдалі. Техніка знищена. Особовий склад - добитий", - підкреслюється в повідомленні. відео дня

У Генштабі ЗСУ також розповіли, що ворог провів безліч безуспішних атак на цьому напрямку.

"На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ у районі Роботиного Запорізької області", - зазначили в штабі.

Дивіться відео розгрому сил РФ у Запорізькій області військами України:

Війська РФ другий день поспіль атакували ЗСУ в Запорізькій області та отримали відсіч / Скріншот Главред

Ситуація на Запорізькому напрямку

Боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов заявив, що війська РФ "хочуть" вийти на адмінмежі Запорізької області. Ворог формує штурмові підрозділи з метою відсунути ЗСУ із займаних позицій.

Війська РФ 18 лютого пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки та піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на попередні позиції.

Окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку, вважають аналітики DeepState. Зокрема, вони відзначали прорив оборони української армії на південний захід від Вербового і спробу ліквідувати цю проблему. Частина ворожих сил прорвалися до Роботиного, проте більшість із них були ліквідовані українськими бійцями.

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