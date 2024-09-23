В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Мобілізація до 25 років в Україні припинена, однак питання демобілізації вже мобілізованих віком 18-25 років ще не вирішене, зазначив депутат.

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В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

В Україні припинено мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років. Мобілізація віком до 25 років можлива лише за письмової згоди громадянина. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Мобілізація з 18 до 25 років

За його словами, в директиві Командування Сухопутних Військ № 116/2/1/21409 від 19.09.2024 зазначено, що чоловіки віком від 18 до 25 років не підлягають призову. Ця директива вже надійшла до обласних і районних ТЦК через Оперативні Командування.

Чи будуть демобілізовувати мобілізованих до 25 років

Він також додав, що питання демобілізації вже мобілізованих чоловіків віком до 25 років ще не вирішене.

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Гончаренко підкреслив, що згідно з цією ж директивою, йдеться про мобілізацію чоловіків у віці від 25 до 49 років.

"Тобто чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням", - написав він.

Що означає окреме мобілізаційне розпорядження

Депутат пояснив, що окреме мобілізаційне розпорядження стосується конкретного чоловіка і видається Генштабом із зазначенням усіх необхідних даних, які цьому чоловіку мають надати.

"Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", - резюмував Гончаренко.

Що передбачає новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні планують зупинити мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які визнані обмежено придатними. Відповідний указ очікується до кінця тижня, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Міністерство оборони активно працює над автоматизацією процесу видачі повісток, які будуть генеруватися, підписуватися електронним підписом та доставлятися "Укрпоштою". Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

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