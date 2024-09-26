В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Військовозобов’язаних віком від 50 років військові підрозділи фактично відмовляються брати.

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Кого в Україні не будуть мобілізувати / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, УНІАН

Член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський повідомив, що в Україні діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Веніславський для LIGA.net розповів, що такий підхід - загальна позиція військового керівництва. Після 50 років призивають лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, зауважив нардеп.

Варто додати, що окреме мобілізаційне розпорядження видає Генштаб.

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У коментарі для УП нардеп уточнив, що підрозділи неохоче приймають до своїх лав призовників після 50 років.

"Військовозобов’язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати. Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає", - сказав нардеп.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Федір Веніславський додав, що при цьому вони все ще залишаються військовозобов'язаними.

"Це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби", - пояснив Веніславський.

Політик додав, що на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна", адже більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років мало хто придатний для служби у штурмових військах.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років. Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні припинено мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років. Ця директива вже надійшла до обласних і районних ТЦК через Оперативні Командування.

Рустем Умєров заявив про те, що мобілізація в Україні за рік збільшилася втричі. Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

У ТЦК повідомили, що відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада. Речник Полтавського ТЦК пояснив, що це стосується, зокрема, тих, хто отримали документ у вересні чи жовтні - після 9 листопада їм теж доведеться проходити усю процедуру знову.

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